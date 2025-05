Il rachète par hasard sa voiture volée

Imaginez : un voleur dérobe votre voiture. Déçu de cette mésaventure et fan du modèle, vous rachetez plusieurs semaines plus tard un exemplaire similaire dans une configuration identique. Et là, coup de théâtre, un air de déjà-vu se fait sentir.

Le 18 février dernier, l'Anglais Ewan Valentine se fait voler sa Honda Civic Type R. Après plusieurs dizaines de jours à scruter les annonces dans l'espoir de la retrouver et une plainte au commissariat de police, le passionné se fait une raison : sa voiture ne reviendra jamais. Il va devoir en racheter une autre.

Un objectif : racheter une auto semblable

Pour se consoler, Ewan se met en quête d'une autre Honda Civic Type R. Il tombe par chance sur une voiture noir métallisé, comme son ancienne. Cerise sur le gâteau, la sportive compacte embarque le même échappement que sa cinq portes volée. L'homme vérifie que tout est bon du côté du numéro de série, du kilométrage et de l'immatriculation via un service d'historique en ligne. C'est le jour J. Il prend possession de son nouveau véhicule.

Des détails surprenants

Après quelques kilomètres à son volant, Ewan Valentine remarque que les senteurs de l'habitacle ressemblent fortement à celles de son ancienne voiture. Lorsqu'il nettoie l'intérieur de l'auto, il tombe sur des emballages Mars dont il raffole. Autre élément troublant, l'antivol des jantes se trouve dans un sac Tesco très familier. Des coïncidences étranges. Il se rend dans l'historique de son GPS pour découvrir avec effroi l'adresse de ses parents et de son domicile. Cette fois c'est sûr : cette voiture, c'est la sienne. Un tour chez le concessionnaire Honda le plus proche confirme que le numéro de série, l'immatriculation et le kilométrage ne correspondent pas à ceux de l'auto. Le dossier se trouve désormais bloqué : les forces de l'ordre ne veulent plus poursuivre l'enquête tandis que l'assurance ne sait pas vraiment comment gérer ce sinistre.