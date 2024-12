Il vole une Ferrari ivoire puis la gare dans la rue

Après le vol d'une supercar, les trafiquants les plus expérimentés savent qu'il faut cacher le véhicule le plus vite possible et couper tout signal avec l'extérieur pour empêcher la police de suivre les traceurs. Des étapes non respectées qui ont permis aux forces de l'ordre de retrouver cette Ferrari SF90 Spider en un éclair.

Sept minutes de cavale

À 14 heures le 19 décembre, la police de Portland reçoit l'appel d'un propriétaire de Ferrari Sf90 Spider : sa découvrable vient d'être volée. Ce que les agents ne savent pas encore, c'est que leur mission sera de courte durée. Pour commencer, la voiture arbore une teinte ivoire très rare la rendant repérable très facilement. Ensuite et sans surprise, des traceurs permettent de suivre ses derniers trajets. Et enfin, par chance pour le propriétaire, le malfaiteur ne réfléchira pas beaucoup en garant son butin en pleine rue à moins de 500 mètres du lieu du vol.

Sept minutes plus tard, l'affaire est réglée. La voiture est restituée sans dommage tandis que l'homme arrêté fait face à cinq ans de prison et 125 000 dollars d'amendes (119 920 euros au cours actuel).

La SF90 Spider, première hybride rechargeable de série Ferrari

À son lancement en novembre 2020, la Ferrari SF90 Spider incarne la première hybride rechargeable cabriolet de série commercialisée par la marque au cheval cabré. Elle embarque en guise de mécanique un V8 4.0l biturbo associé à trois moteurs électriques (deux à l'avant et un entre son bloc thermique et sa boîte automatique huit rapports). Une artillerie qui lui permet de délivrer au total 1000 chevaux pour 800 Nm de couple pour un 0 à 100 km/h abattu en 2,5 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 340 km/h. Le prix de base se situe en France à 465 714 euros. Une somme élevée néanmoins éloignée des plus de 800 000 euros avec les options de l'exemplaire volé.