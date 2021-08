Il y a 10 ans, une Skoda Octavia roulait à 365 km/h

Le Skoda de 2011 était loin du Skoda de 2021. La marque tchèque n'avait ni la marge opérationnelle, ni la croissance, les ventes ou encore le poids au sein du groupe VW qu'elle peut avoir aujourd'hui. Autant dire que l'idée d'une tentative de record de vitesse sur le lac de Bonneville aux Etats-Unis était tout sauf une priorité pour un constructeur en devenir.

C'est pourtant une Octavia RS qui a été retenue par une petite équipe anglaise pour aller réaliser un exploit. Les règles étaient simples : il était permis de modifier la mécanique, mais pas les équipements mobiles du moteur et tout ce qui est interne, en dehors des bielles (sans surprise forgées sur cette Octavia).

En clair, Skoda ne pouvait jouer que sur la transmission, l'injection ou encore la suralimentation. La première a été troquée au profit d'une transmission d'Octavia Greenline pour profiter des rapports plus longs, la deuxième a été entièrement revue avec huit injecteurs gros débit (rappelons que le 2.0 TSI était tout nouveau - EA888 - et disposait pour la première fois d'une double injection, directe et indirecte), et la troisième a fait l'objet de toutes les attentions. Le discret turbo d'origine a été échangé contre un Garett donnant 2 kilos de pression.

Le fruit de ce travail, ce sont les 600 ch, sur les roues avant. 300 ch par litre de cylindrée, et un train qui, en temps normal, n'aurait jamais pu contenir une telle fougue. La petite équipe à l'origine de l'auto avait eu la bonne idée d'installer un autobloquant mécanique, notamment pour limiter les pertes de motricité sur le sol sablonneux.

Un parachute et des roues carénées plus tard, l'Octavia réalise un 366 km/h sur le lac salé, performance toujours inégalée pour un 2.0 turbo. Pour les dix ans de l'exploit, la marque tchèque a restauré l'auto qui a été essayée par certains de nos confrères sur le circuit de Millbrook. Heureusement pour eux, Skoda avait pensé à réinstaller les freins avant, supprimés lors de la tentative de record.