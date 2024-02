Des voitures de lignes droites les muscle car ? Ces vidéos insolites prouveront d’une manière peu gratifiante le contraire avec des Chevrolet Camaro et autres Ford Mustang en glisse en pleine rue à Los Angeles. Des rassemblements qui dérapent régulièrement vers des manifestations plus violentes au grand désespoir des habitants.

Les témoignages se multiplient sur la toile et dans les médias d’outre-Atlantique, images sur le vif à l’appui. Les séquences montrent des intersections bloquées sur les boulevards par des groupements de personnes avant de laisser place à un véritable show sauvage rythmé par des cris, des crissements de pneus, des rugissements de V8 atmosphériques et dans le pire des cas, des tirs d’armes à feu. Outre les nuisances sonores et les perturbations que cela engendre sur la circulation, cela va parfois plus loin. Quatre personnes terminaient en effet leur soirée à l’hôpital fin janvier après avoir été touchées par des balles.

Ils font des donuts, puis se tirent dessus à l'arme automatique

Les gros moyens pour contrer le phénomène

La police locale compte bien enrayer le phénomène grâce à des patrouilles plus régulières, des véhicules d’interpellation plus nombreux et un bureau « Street Racing Task Force » spécialement dédié à ces manœuvres. Un numéro de téléphone spécifique pour les signalements complète l’attirail des forces de l’ordre. Les trois précédentes interpellations comprenaient 30 voitures et plus de 20 spectateurs, puis 24 véhicules pour excès de vitesse avec 13 personnes dans le public et enfin 14 autos. Des opérations qui démotivent en outre les participants à publier leurs exploits sur les réseaux sociaux et à attirer de nouveaux arrivants.