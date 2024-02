Pour résumer, on pourrait dire qu'IM "Intelligent Mobility" est la filiale luxe de MG. Même si c'est un raccourci, cela y ressemble fortement quand on découvre les modèles qui seront commercialisés l'an prochain.

Ils devraient être au nombre de quatre : deux berlines (L6 et L7) et deux SUV (LS6 et LS7). Si la première faisait sa première sortie mondiale à l'occasion du rendez-vous helvète, ce n'est pas le cas des autres qui sont déjà vendus en Chine. Avant même de découvrir ces nouveautés, il faudra faire connaissance avec ce nouveau logo composé de deux barres positionnées en diagonale encadrées par deux points.

dailymotion IM LS6, L7 LS7 : l'offensive est prévue en 2025 - Vidéo en direct du salon de Genève 2024

Pour qui est des produits, de manière globalement, ils s'inspirent clairement sur le plan esthétique des Tesla que ce soient les Model 3, S, Y ou même X mais sans la cinématique unique des portes arrière.

À l’intérieur, tous les autres modèles de la marque exposés également à l'occasion de ce salon de Genève, on est tout de suite frappé par la planche de bord qui est intégralement composée d'écrans avec une double dalle numérique, qui côtoie un écran dédié au passager avant. Un quatrième est positionné verticalement au niveau de la console centrale. Au-delà de l'aspect technologique indéniable, on remarque immédiatement la qualité des matériaux utilisés, très largement au-dessus des productions de chez MG. Les L6 et L7 se distinguent pour leur part par des volants du type Yoke, déjà vu chez Tesla ou Lexus.

En terme des caractéristiques, les trois modèles sont imposants. Pour le LS6, il s'agit d'un SUV de 4,90 m de long avec un empattement de 2,95 m animé par un moteur 100% électrique de 787 ch et 800 Nm. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 3,48 s. Il est alimenté par une batterie de 100 kWh, lui garantissant une autonomie de 560 km.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

La berline L7 est encore plus imposante avec une longueur de 5,10 m, un empattement de 3,10 m. Elle est propulsée par un moteur toujours électrique de 577 ch et 725 Nm dont l'énergie est fournie par une batterie de 90 kWh autorisant sur le papier une autonomie de 500 km.

Enfin, le navire amiral le LS7 mesure 5,06 m de long, 2 mètres de large et possède un empattement de 3,06 m. Il reçoit le même moteur que la L7 mais l'autonomie est légèrement supérieure avec 530 km. À noter qu'il propose certaines innovations comme l'ouverture des portes automatiques ou la transformation d'un siège arrière en véritable siège de salon avec la possibilité de s'allonger presque totalement.

Pour l'instant, pas beaucoup plus d'informations concernant les aspects techniques, les prix ou les dates de commercialisation. Il reste encore beaucoup de mystères.