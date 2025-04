Incendie de batterie: pourquoi les pompiers préfèrent les Renault (vidéo)

S’ils restent rares, les incendies de voitures électriques sont spectaculaires et durent bien plus longtemps que ceux affectant les modèles à motorisation thermique. "En cas d’emballement thermique, il faut commencer par trouver comment faire rentrer de l’eau en grande quantité dans le pack batteries. Et une fois que l’arrosage commence, il faut définir à quel moment on va pouvoir s’arrêter. De plus, il est possible qu’un feu que l’on croit éteint reprenne quelques heures plus tard", expliquait un pompier cité par Caradisiac il y a quelques temps.

Un véritable défi se pose donc aux soldats du feu, qui trouvent en Renault un allié précieux. Depuis une quinzaine d’années, les modèles frappés du Losange disposent d’un "Fireman access", qui consiste en une trappe facilitant l’accès de la lance à incendie au carter protégeant la batterie de traction. Cela permet de noyer les cellules de façon à étouffer l’emballement thermique. Un avantage à la fois sécuritaire et écologique, puisqu’au gain de temps, qui permet aussi de libérer les pompiers plus rapidement pour qu’ils soient disponibles pour d’autres mission, s’ajoute une substantielle réduction de la consommation d’eau.

Caradisiac, avec d’autres médias, a été invité à découvrir le fonctionnement et les vertus de ce système faisant l’objet de 7 brevets et équipant aujourd’hui l’ensemble des véhicules électriques et hybrides rechargeables commercialisés par Renault, Dacia, Alpine et Mobilize dans le monde.

Dans la vidéo accompagnant cet article, vous découvrez comment un feu de batterie peut ainsi être éteint en quelques minutes, contre plusieurs heures et dix fois plus d’eau sans ce dispositif. Renault, qui doit être ici salué, donne désormais accès librement aux brevets du Fireman Access à l’ensemble de l’industrie automobile mondiale par l’intermédiaire d’une plateforme collaborative. Pas du luxe, à l’heure où le parc de modèles électriques sera appelé à croître rapidement dans les années à venir.