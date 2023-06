Ineos Quartermaster : la version pick-up du Grenadier en approche

Depuis l’année dernière, Ineos commercialise le Grenadier. Étroitement inspiré de l’ancien Land Rover Defender, ce tout-terrain rustique se destine aux professionnels et tranche avec l’esprit des SUV modernes. Disponible à partir de 66 890€ dans sa version utilitaire à deux places (et jusqu’à 75 790€ pour la version « Station Wagon à cinq places !), il coûte quand même très cher et restera probablement un véhicule de niche.

A l’occasion du Festival of Speed de Goodwood 2023, Ineos dévoilera la version pick-up double cabine de ce Grenadier. Il se nommera Quartermaster et se montre officiellement dans la première image ci-dessus. Il y a quelques semaines, le modèle avait déjà été surpris dans le grand froid en train de parfaire sa mise au point.

Un véhicule à hydrogène en démonstration

Outre ce Quartermaster, Ineos montrera à Goodwood un démonstrateur du Grenadier équipée d’une pile à combustible hydrogène au lieu du gros moteur essence. Il prévoit par la suite de commercialiser une version de série de cette machine à zéro émissions, qui sera nettement plus compatible avec les normes européennes. Rappelons que dans sa version Station Wagon « civile », le Grenadier doit payer le malus écologique (contrairement à ses versions utilitaires).