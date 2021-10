Ineos : un Grenadier à hydrogène grâce à Hyundai

Quand on s'appelle Ineos et que l'on réalise près de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, on peut aisément se permettre de diversifier ses activités. C'est pourquoi le patron, Jim Ratcliffe, s'était permis de lancer sa marque automobile, qui livrera bientôt les premiers exemplaires de Grenadier en France et un peu partout dans le monde. Mais une seconde partie du plan d'Ineos vient tout juste d'être dévoilée.

Nous le pressentions à l'occasion de la présentation du Grenadier dans les Alpes, la marque préparait un coup. Sans tirer tous les vers du nez du responsable pour la France, celui-ci nous avait tout de même confié qu'Ineos avait dans les cartons une variante dotée d'une motorisation différente.

C'est désormais confirmé avec l'officialisation du Grenadier à hydrogène. La marque britannique va pour cela s'appuyer sur un partenariat signé avec Hyundai, qui dispose déjà de piles à combustible. Et tant qu'à faire, Ineos ne va pas s'arrêter là puisqu'en vrai spécialiste de l'énergie, le groupe anglais annonce également un investissement de deux milliards d'euros pour développer l'hydrogène "vert" décarboné en Europe. Trois sites de production sont déjà prévus en Allemagne, Norvège et Belgique, et d'autres verront le jour, notamment en France, où Ineos possède un site du côté de Martigues.