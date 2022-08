Inondations : quand abandonner sa voiture est une question de survie (et comment réagir si...)

La fin de l’été approche, et avec elle se profile le retour d’intenses épisodes pluvieux sur les 15 départements* du pourtour méditerranéen. Jusqu’à 100 mm de pluie peuvent s’abattre sur certaines zones en moins de deux heures, entraînant des ruissellements aux conséquences parfois dramatiques.

« Depuis 1995, 67 % des communes ont connu des sinistres indemnisés par les assureurs au titre du régime des catastrophes naturelles pour le péril inondation », précisent ainsi les pouvoirs publics. Les zones urbanisées et les sols secs, qui absorbent très peu l’eau, peuvent augmenter l’ampleur des inondations en favorisant le ruissellement résultant de pluies intenses.

C’est dans ce contexte qu’est relancée une vaste campagne d’information, du 23 août au 30 novembre, soulignant les bonnes attitudes à adopter quand le ciel vous tombe sur la tête, à travers quatre scènes-types susceptibles de se produire dans les semaines à venir.

Les commandements sont simples, et le premier concerne particulièrement les lecteurs de Caradisiac :

- ne pas prendre sa voiture ou ne pas rester dedans, car quelques centimètres d’eau suffisent à emporter une voiture

- ne pas aller chercher ses enfants à l’école ou à la crèche, où ils se trouvent en sécurité

- reporter tous ses déplacements, à pied ou en voiture

- rester ou rentrer dans un bâtiment et se mettre en hauteur, à l’étage

Des mesures qui peuvent sembler de bon sens, mais l’expérience des années passées montre que celui-ci n’est pas toujours partagé quand la météo s’affole.

On peut en effet redouter des pluies intenses quand l’air chaud et humide venant de la mer gagnera les reliefs et l’air plus frais d’altitude dans l’arrière-pays. Plus de 9 millions de Français sont potentiellement concernés par ces phénomènes climatiques extrêmes.

*Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aveyron, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var et Vaucluse

Retrouvez ci-dessous en vidéo les conseils des pompiers pour s'extirper d'une voiture tombée à l'eau (source: Le monde de Jamy)