Intel bientôt prêt à lancer ses navettes autonomes

Développées à la faveur d’un partenariat entre trois entreprises, la filiale d’Intel Mobileye, Benteler EV Systems et Beep, les navettes autonomes 100 % électriques devraient arriver dans plusieurs villes du continent nord-américain dès 2024. Les discussions avec les autorités américaines en charge de la sécurité routière (national Highway Traffic Safety Administration) seraient même déjà en cours afin de tester ce processus de conduite autonome de niveau 4.

Avec comme objectif de développer les réseaux de transport en commun, améliorer la sécurité des utilisateurs et densifier le trafic, les premières navettes autonomes entièrement électriques devraient être fabriquées aux États-Unis. Selon les premières informations, elles devraient être en service 24h/24 et 7j/7.

Prévues pour améliorer la sécurité routière, fluidifier le trafic routier des grandes agglomérations, et assurer le transport des usagers dans des zones jusqu’ici mal desservies par les transports en commun, les navettes autonomes seront entièrement électriques. Une motorisation zéro émission signée Benteler EV Systems qui sera complétée par une technologie de pointe développée par Beep et Mobileye leader du marché des solutions de conduite autonome et filiale du groupe Intel depuis 2021.