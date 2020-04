Interview confinée: Jérôme Ponsin (La Centrale): "on espère une redémarrage fort après le confinement"

Drôle de période pour La Centrale, qui fête cette année son cinquantième anniversaire ! Ce site de référence pour les petites annonces de particuliers et de professionnels, sur lequel on dénombre actuellement plus de 320 000 véhicules en vente, traverse une passe difficile. « On se rappellera de cette année très particulière », commente Jérôme Ponsin, Directeur général du groupe CarBoat Media qui, outre La Centrale, édite aussi ma Voiture Cash, Promoneuve et Caradisiac.

Et celui-ci de constater « une baisse assez conséquente » sur les annonces de particuliers, conscients que les ventes étaient stoppées jusqu’à nouvel ordre (sauf pour quelques cas particuliers comme les professions en première ligne actuellement dans la crise sanitaire). Pour les pros, en revanche, la situation est différente avec la nécessité de maintenir les stocks en ligne à destination des clients qui préparent leurs futurs achats.

De fait, Jérôme Ponsin entrevoit une reprise en forme de « N », avec un premier pic de ventes dans l’immédiate période post-confinement – « les stocks sont là, les clients vont acheter », suivi d’une baisse liée aux incertitudes quant à un retour du confinement ou aux pertes d’emplois, avant un redémarrage des ventes en fin d’année.

Des perspectives qui restent donc encourageantes malgré tout : « La Centrale enregistre 60% de son trafic habituel, cela représente 2 à 3 millions de Français qui viendront consulter le site en avril. » Le marché est là, et ne demande donc qu’à redémarrer.