Ionity : le "plug and charge" arrive enfin sur les bornes de recharge

L'essor de la voiture à moteur à combustion a nécessité une collaboration entre les pétroliers et les constructeurs pour produire un standard de buse pour les pompes et de trappe à carburant pour les véhicules. Pour la voiture électrique, en revanche, nous attendons toujours une standardisation des moyens de paiement, alors que les bornes à cartes d'accès spécifiques sont toujours nombreuses sur les routes, au gré des opérateurs croisés.

Jusque là, seuls certains réseaux privés haut de gamme tels que les Superchargers de Tesla permettaient de se brancher pour recharger sans avoir à sortir un badge, un accès sans contact ou une application. Le "plug and charge" (brancher et recharger) débarque sur la totalité des bornes Ionity en Europe, comme vient de le confirmer le consortium, dont VW, BMW, Ford ou encore Hyundai Group font partie.

Il s'agit ainsi du premier réseau européen public à se doter de cette technologie, qui repose sur l'échange d'informations entre la borne et le véhicule. Et pour cela, il a fallu que les deux mondes (bornes, et constructeurs) collaborent pour mettre au point des standards numériques sécurisés de communication. En accord avec la norme ISO 15118, le Plug & Charge de Ionity va permettre aux propriétaires de véhicules tels que le Ford Mustang Mach-E, la Mercedes EQS ou encore la Porsche Taycan vont pouvoir se brancher, recharger et repartir. Tout comme un badge télépéage, la facturation se fera automatiquement, avec un prélèvement automatique sur le compte.