Ionity : une nouvelle station entre Paris et Bordeaux

En réponse à

et dire que l'EPR n'est pas encore opérationnel , et vue les couts il va falloir raquer , et encore raquer , et pas seulement pour les bagnoles , sans compteur sur le renouvelable encore plus cher à produire ...

Bon déjà que ça donnais pas envie , mais là encore moins , et dire qu'ont n'aura plus le choix à un moment ou un autre , la louse ....