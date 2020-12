Jaguar dévoile son premier concept depuis 7 ans

Ce concept nous ramènerait presque à la grande époque des Porsche GT1, Toyota GT1 et Mercedes CLK GTR. Et il est anglais ! Il faut en effet le préciser, tant les concept-car, notamment chez Jaguar, sont désormais rares. Cela fait 7 ans que Jaguar n'avait pas dévoilé publiquement de concept-car réel. Et la surprise est plutôt sympathique en cette fin d'année avec l'interprétation grandeur nature du concept Vision du jeu Gran Turismo.

Le concept virtuel date de 2019, mais c'est bien son incarnation de métal et de lithium qui nous intéresse ici. Il s'agit en effet d'un véhicule électrique, dessiné en partie par Jaguar, et en partie par la division de personnalisation du constructeur, SVO (Special Vehicle Operations).

Le design de cette Vision Gran Turismo rapelle également celui d'autres concepts de la série du jeu vidéo, comme le GT de Citroën. Très fluide, très ramassée, cette anglaise (qui revendique tout de même 5,54 mètres de longueur) est taillée pour la piste, avec un énorme appui aérodynamique. Car ce n'est pas qu'un exercice de style : Jaguar, comme les autres, doit compiler des données en mécanique des fluides et en aérodynamique pour que l'auto soit utilisable dans le jeu vidéo.

Théoriquement, donc, cette auto devrait être performante aussi dans la réalité. Mais nous ne le saurons probablement jamais.