JCB Fastrac Two, un tracteur capable de rouler à 247 km/h

L'organisme Guiness World Records célèbre la réussite d'une nouvelle prouesse : celle du tracteur le plus rapide du monde. Le pilote Guy Martin a en effet fait tomber un nouveau record en roulant outre-Manche le 23 décembre dernier sur la piste de l'aérodrome d'Elvington à plus de 247 km/h au volant de son JCB Fastrac Two.

Le tracteur a atteint lors d'une première tentative la vitesse honorable de 217,568 km/h. Le second run enfonçait le clou à 247,470 km/h. De quoi pulvériser le précédent record de 166,7 km/h établi cette année en juin par le même pilote. Guy Martin s'est remis au travail car il n'était pas satisfait par sa performance.

Malgré sa forme globale de tracteur traditionnel, le JCB Fastrac Two cache une mécanique survitaminée. Son capot abrite en effet un puissant bloc six cylindre turbo Dieselmax 7,2l modifié délivrant au sol la bagatelle de 1030 chevaux pour 2500 Nm de couple.