Jean-Baptiste Dessort, youtubeur passionné, nous a quittés

Consacrer sa vie à la découverte des voitures de sport qui le font rêver depuis tout petit. Voilà ce qu’avait décidé Jean-Baptiste Dessort, passionné d’automobile depuis le plus jeune âge, en se lançant dans le « Youtube game » depuis une petite décennie après avoir travaillé pour la presse automobile spécialisée dans les voitures de sport. On se souvient tous d’un grand connaisseur de la chose automobile, avec qui on pouvait débattre jusque tard dans la nuit de thèmes comme l’évolution du design des 911, l’abandon des moteurs atmosphériques ou le simple plaisir de se remémorer de bons souvenirs au volant de voitures passionnantes.

Capable de ne pas dormir la nuit pour tailler la route dans des road-trips hors normes, grand amateur de bonne bouffe, inconditionnel du Tour Auto comme des 24 Heures du Mans, piqué de BMW et des vieilles Porsche 911, Jean-Baptiste laisse une communauté automobile abasourdie de voir partir ce beau rêveur de 37 ans. Toute la rédaction de Caradisiac présente ses condoléances à ses proches, en espérant que jamais ne s’éteigne la passion automobile qui brûlait dans ses veines.