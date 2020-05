Jeep : payez selon le nombre de kilomètres effectués

Le principe de la location est toujours le même : vous choisissez un véhicule, une finition avec ses options, une durée et surtout un kilométrage, qui vont façonner vos mensualités fixes. Malheureusement, s'il arrive en cours de location que vous réduisez sérieusement vos déplacements, vous devez la plupart du temps continuer à payer la somme due tous les mois dans le cadre de la signature du contrat.

Des offres plus flexibles existent pourtant, notamment chez Jeep, qui lance en France "Jeep Miles". Le principe est simple : vous payez votre apport (à discuter avec le distributeur), un "fixe" mensuel vous est annoncé et vous avez ensuite une variable supplémentaire tous les mois à payer en fonction du kilométrage que vous effectuez. Le relevé kilométrique en temps réel s'effectue par la "T-Box Mopar Connect" fournie par Jeep.

Concrètement, cette offre s'adresse aux personnes qui n'ont pas d'idée claire du kilométrage qu'elles vont parcourir. Jeep Miles est proposé sur la gamme sous la forme d'une LLD sur 48 mois, et le coût au kilomètre est de 0,15 €. Actuellement, le Renegade Quiksilver Jeep Miles est par exemple à 149 €/mois.

Dans le cadre de cette offre, si vous effectuez 40 000 km sur les 48 mois de LLD (grosso modo le kilométrage annuel d'une offre LLD "fixe" classique), vous aurez au final à payer des mensualités en moyenne de 274 €. C'est un peu plus cher que sur l'offre classique LLD du Renegade Quiksilver (219 €/mois), mais l'apport demandé en Jeep Miles est plus faible : 2400 € contre 3700 €. Globalement, les deux se rejoignent donc, mais Jeep Miles offre évidemment plus de flexibilité pour ceux qui pourraient se retrouver soudainement à rouler très peu.