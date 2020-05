Jetta, la marque bon marché de Volkswagen, peut-elle venir en Europe ?

Vous connaissez la Volkswagen Jetta, berline compacte qui a disparu du catalogue français. Mais connaissez vous la marque Jetta ? VW a fait de ce patronyme un label à part entière sur le marché chinois. Jetta est placé sous Volkswagen.

L'allemand souhaitait ainsi partir à la conquête de l'entrée de gamme, au fort potentiel, avec de nombreux jeunes clients issus de la classe moyenne en quête d'une première voiture. Un secteur qui est couvert surtout par des labels chinois. Volkswagen a eu le nez creux : Jetta a connu un joli départ.

Entre septembre 2019 et avril 2020, une période qui comprend donc la crise du coronavirus, 81 000 véhicules ont été écoulés. Jetta représente déjà 1 % de part de marché. C'est l'un des plus forts décollages en Chine. Bien sûr, le label profite de l'image de marque en béton de Volkswagen. Ce dernier écoule chaque année dans le pays trois millions de véhicules, ce qui représente la moitié de ses ventes globales ! Jetta est vu comme un moyen d'accéder à l'univers VW.

De quoi faire réfléchir Volkswagen. Le germanique étudie la possibilité de proposer Jetta sur d'autres marchés. Mais rien n'est encore acté pour le moment. Évidemment, on se pose déjà la question d'une arrivée en Europe, où l'on imaginerait que Jetta pourrait rivaliser avec Dacia, dont le succès n'a jamais été égalé… et même quasiment pas imité. Or, la firme roumaine a écoulé plus de 700 000 véhicules l'année dernière !

Mais en l'état, Jetta aurait en fait bien du mal à se faire une place chez nous. À bien y regarder, les modèles qui existent sont étroitement dérivés de Seat. Le SUV VS5 (photo) est ainsi proche de l'Ateca. On imagine mal un clone de l'Ateca arriver sur le Vieux Continent, dans la mesure où il en existe déjà un… le Skoda Karoq ! Seat et Skoda font déjà office d'équivalents moins chers à Volkswagen chez nous.

Difficile donc de glisser un label en plus avec ces premiers modèles. Même si Jetta est encore un peu moins cher, il y aurait embouteillage. Mais dans une grande valse des logos, Jetta peut exister avec une autre gamme de modèles plus accessibles, par exemple ceux imaginés par Skoda pour le marché indien.