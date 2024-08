Jeux Paralympiques: "de forts risques de congestion sont à prévoir sur l’ensemble du réseau routier d’Ile-de-France"

Les voies réservées sont réactivées à l'occasion des Jeux Paralympiques. PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/Alexandre MARCHI; SAINT DENIS

Une fois n’est pas coutume, Caradisiac présente son mea culpa : contrairement à ce que nous avons annoncé à plusieurs reprises, les Jeux Olympiques n’ont rien eu de l’enfer routier redouté. Au contraire, même, puisque jamais la circulation automobile en Ile-de-France n’a été aussi fluide que cet été. Ah, qu’il était doux d’emprunter un périphérique parfaitement désert en pleine journée…

Seulement voilà, cette situation idyllique a peu de chances de se reproduire à l’occasion des Jeux Paralympiques, qui se tiendront du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre, période qui coïncide avec le retour des vacances et la reprise de l’école, et durant laquelle les 549 épreuves programmées fédéreront quelques 300 000 visiteurs chaque jour en Ile-de-France. « Les transports en commun et les routes seront donc très fortement sollicités », résume ainsi le site officiel anticiperlesjeux.gouv.fr.

Et les festivités commencent dès demain mardi 27 août, avec l’arrivée du relais des 12 flammes paralympiques en Île-de-France (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Val d’Oise, Yvelines). Mercredi 28, ces mêmes flammes traverseront tous les arrondissements de Paris, avant de converger à la Concorde et sur les Champs-Élysées pour la cérémonie d’ouverture. Ce jour-là, les périmètres de sécurité commenceront à être activés autour des sites de compétition (2h30 avant la première épreuve de la journée et jusqu'à 1h après la dernière épreuve de la journée). C’est donc l’occasion, si ce n’est déjà fait, de faire votre demande de Pass Jeux, qui permet de bénéficier d’un laisser-passer dans les zones sécurisées où se tiennent les épreuves.

Bien évidemment, les « VROP », ou Voies réservées olympiques et paralympiques se voient réactivées. Celles-ci s’étendent sur le périphérique parisien, ainsi que sur certaines autoroutes (voir ci-dessous). Rappelons au passage que les portions à 110 km/h sont temporairement réduites à 90 km/h de façon à réduire le différentiel de vitesse entre les bus officiels, limités à 70 km/h, et les autres usagers.

En tout état de cause, « les usagers sont invités à la plus grande vigilance et dans la mesure du possible à limiter leurs déplacements car de forts risques de congestion sont à prévoir sur l’ensemble du réseau routier d’Ile-de-France », préviennent la préfecture de police et la préfecture de région.

Bref, limitez les déplacements et privilégiez autant que possible le télétravail dans les jours à venir. Et gardez à l’esprit que si le démontage des différents sites débute dès le 8 septembre, celui-ci s’étendra jusqu’à la fin octobre. Quelques mauvaises surprises à redouter, donc.