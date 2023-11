JO 2024 - Voici les périmètres interdits aux voitures

Ça y est après de longues heures de discussions entre les différents acteurs des Jeux Olympiques, la préfecture de police de Paris vient de préciser le dispositif qui va être mis en place durant le JO sur toute l'Ile de France. Quatre niveaux vont être déployés autour des sites des épreuves, du club France, du centre des médias, du village des athlètes et autres lieux de festivités. Ceux-ci seront de plus en plus restrictifs à mesure que l’on se rapproche de l’enceinte sportive.

Ainsi, le périmètre bleu aura pour but de limiter la circulation de transit, mais attention, selon le préfet : "Nous ne voulons laisser entrer en voiture que ceux qui y vivent, travaillent ou veulent se rendre dans un commerce ou un restaurant. Les automobilistes qui circulent dans ce périmètre bleu devront être en mesure de justifier la raison de leur déplacement ».

Il y a ensuite le périmètre rouge dans lequel les consignes de circulation sont plus restrictives. Il englobe notamment dans le secteur de Paris le Trocadéro, le Champ-de-Mars, les Invalides, le Grand Palais et la Concorde. "Dans cette zone, le principe est l’interdiction de circulation, sauf dérogation (les demandes seront à formuler sur une plate-forme en ligne au plus tôt en mars), en raison du flux piétonnier important et des risques d’attaque à la voiture-bélier ou de perturbations », précise Laurent Nuñez.

Ces deux zones ne concernent ni les piétons, ni les cyclistes mais uniquement les véhicules motorisés. En revanche, dans les deux dernières, les plus proches des sites, tout le monde sera fouillé et les stations de métro fermées.

Toutes ces restrictions ne seront pas continues. Les différents périmètres seront activés « quelques heures avant les compétitions », indique le préfet de police. Soit 2 h 30 avant l’épreuve, et jusqu’à une heure après. Pour les sites du centre de Paris, les restrictions de circulation - elles seront encore plus limitées lors des épreuves en ligne (marathon, contre-la-montre, course en ligne) - pourront être appliquées « de 6 h 30 à minuit ». Enfin, pour les sites éphémères tels que le Champ-de-Mars ou encore le Trocadéro, ceux-ci devant faire l’objet de phases de montage puis de démontage, « la circulation sera fermée avant les Jeux ».