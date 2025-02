Kia aussi veut chasser la Twingo électrique

Kia vient de dévoiler la version de série de sa compacte EV4 et le concept-car EV2, préfigurant son nouveau SUV électrique citadin rival de la Renault 4 E-Tech Electric et du Peugeot E-2008. A l’occasion de la présentation officielle de ces deux autos, le directeur général de Kia Ho Sung Song a discuté avec les journalistes anglais d’Autocar de la future petite voiture électrique qui doit compléter la gamme de Kia par le bas à moyen terme.

« On a vraiment besoin d’un modèle plus petit dans notre gamme électrique et vous pourrez peut-être découvrir ce que nous préparons à l’occasion du prochain EV Day de Kia », a-t-il déclaré en marge de cette présentation. L’année dernière, déjà, il discutait avec les journalistes du projet de remplacer la Picanto actuelle par un modèle entièrement électrique.

Une voiture trop chère ?

Reste un épineux problème : le prix de cette voiture. L’EV2 doit démarrer autour des 30 000€, une somme déjà importante pour un modèle citadin (même si les Peugeot E-2008, Opel Mokka Electric et autres Ford Puma Gen-E coûtent encore bien plus chers que ça). D’après la discussion entre Ho Sung Song et Autocar, l’EV1 coûterait dans la région des 25 000€. Or 25 000€, c’est plutôt le prix de base des citadines électriques de la nouvelle génération. Les microcitadines du genre de la future Renault Twingo ou de la prochaine Volkswagen ID1, elles, doivent plutôt démarrer sous les 20 000€.

Si l’EV1 doit vraiment prendre la forme d’une micro-citadine, pas sûr que ce prix ne suffise à la rendre vraiment compétitive face aux nouveaux petits modèles électriques du marché. Tout dépendra évidemment des prestations proposées pour ce modèle dont la version de série ne sera probablement pas commercialisée avant 2027 au moins.