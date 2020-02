Kia : la prochaine électrique, un gros modèle d'après le concept Imagine

Jamais 2 sans 3 chez Kia qui prépare une troisième voiture électrique, dont la commercialisation est prévue pour 2021, selon Autocar. Le constructeur coréen avait déjà expliqué que le concept Imagine, dévoilé lors du dernier salon de Genève, servira d'inspiration à un modèle de série. Et celui-ci sera un véhicule à mi-chemin entre berline et SUV, plutôt haut de gamme et placé au-dessus des e-Niro et Soul EV.

Pour Kia, il fallait soit aller "en dessous, ou au dessus" en termes de segment et de gabarit. En dessous, cela paraissait un peu complexe : une voiture électrique abordable est encore trop ambitieuse en 2020 pour la plupart des constructeurs, notamment d'un point de vue rentabilité. Il est donc plus tentant et facile de faire une voiture plus grande, et plus chère.

La particularité de cette nouveauté électrique sera la plateforme, spécifique et partagée avec Hyundai, qui s'en servira pour une gamme de SUV et de berlines. Cette gamme de nouveaux modèles électrique devrait proposer une autonomie comprise entre 500 et 600 km, ce qui implique la présence de batteries plutôt conséquentes.