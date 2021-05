Kia offre un an d'abonnement à Ionity et aux bornes publiques

Tout le monde peut se brancher sur une borne Ionity, mais sans abonnement auprès d'une des marques partenaires du consortium derrière le projet, ce sera tarif plein pot : 0,79 € à la minute. Les constructeurs qui ont rejoint Ionity dès le départ, ou au fil du temps comme les Coréens du groupe Hyundai peuvent quant à eu proposer des abonnements à leurs clients qui permettent de réduire ce tarif à la minute.

C'est le cas chez Kia qui annonce une petite offre : les abonnements KiaCharge Plus et Ionity Power offerts à tout client d'une nouvelle électrique, e-Soul ou e-Niro. Il y a toutefois une condition, et pas des moindres : commander entre le 19 mai et 30 juin, et se faire livrer avant le 31 juillet. Cela risque de sacrément réduire le nombre de candidats éligibles.

KiaCharge Plus permet d'accéder aux bornes publiques traditionnelles : 200 000 en Europe, et environ 21 000 en France. Avec cet abonnement, le prix de la charge est 15 % moins élevé que dans le cadre d'un accès classique. Ionity Power permet quant à lui de se recharger sur les bornes Ionity au tarif de 0,29 €/min au lieu des 79 centimes en tarif standard.