Kia prévoit de lancer la location courte durée en France

La location courte durée est une spécialité des Hertz, Sixt, Europcar et autre Rentacar, mais les constructeurs aimeraient bien manger une part de ce succulent gâteau, qui permet, en plus, d'immatriculer des véhicules et de gonfler les chiffres annuels pour les constructeurs et les distributeurs. Après Citroën en 2018 et plus récemment Alpine, c'est au tour de Kia d'annoncer le déploiement de KiaMobility, son service de location courte durée qui débarquera prochainement en France. Notons au passage le manque d'originalité assez criant des constructeurs en matière de nomenclature : "AlpineMobility" pour Alpine, "KiaMobility" pour Kia !

Le principe de ce service est simple : pouvoir louer un véhicule de la marque directement en concession pour des courtes durées. Une plateforme spécifique permettra aux clients et aux concessionnaires de gérer les réservations et les flottes de véhicules.

Pour les constructeurs et concessionnaires, ce type de location n'est pas qu'un service rapportant de l'argent : en plus de permettre l'immatriculation de véhicules, cela va aussi permettre de séduire de potentiels acheteurs en leur faisant essayer des produits de la marque.