Komparotoparts : le comparateur de prix de pièces détachées

Commander des pièces automobiles en ligne est loin d’être une partie de plaisir. Entre les références, les disponibilités, les délais et les prix, il est nécessaire de faire soi-même son marché afin de dénicher la meilleure offre. Les fondateurs de Yakraouler ont eu l’idée de créer un comparateur qui fait presque tout le travail à votre place. À l’image d’un comparateur en ligne pour trouver un billet d’avion ou une chambre d’hôtel, Komparotoparts compare les prix des pièces détachées dans le domaine automobile.

Pour cela, le site scanne chaque jour l’ensemble des références (près de deux millions) et les tarifs des sept principaux sites de ventes de pièces auto : Pièces et pneu, Yakarouler, Oscaro, Webdealauto, Carpadoo, Mister Auto et Pièces Auto 24.

Comme pour la plupart des sites de vente, il suffit d’entrer sa plaque d’immatriculation, le modèle de la voiture ou la carte grise, et d’indiquer la pièce recherchée. Komparotoparts propose ainsi les meilleures offres et permet de se diriger directement vers le site marchand sélectionné. Ensuite, la transaction s’effectue simplement sur le site que vous avez choisi (Oscaro, Yakarouler…).





Un baromètre mensuel intéressant

Komparotoparts ne se contente pas de réunir les différents sites marchands afin d’en comparer les prix. En effet, le comparateur propose chaque mois un baromètre réunissant plusieurs paramètres autour des services proposés. Ainsi, l’acheteur a accès à d’autres informations pertinentes telles que les délais réels de livraison, les délais moyens de remboursement en cas de produit retourné et la facilité de retour, ou encore le prix moyen du panier sur chacun des sites. Ce baromètre est un moyen de s’assurer du sérieux du site, sans se focaliser uniquement sur les prix proposés.





Enfin, le site met à disposition différentes vidéos tutorielles afin de réaliser ses travaux soi-même. Les catégories sont nombreuses : esthétique, électricité, filtration, freinage, embrayage, direction, refroidissement, échappement…