L'acteur Vin Diesel fait la promotion d'un scooter électrique

Pour un grand écart, c'est un grand écart : Vin Diesel, le célèbre acteur de la saga Fast and Furious, a décidé de faire la promotion d'un engin qui n'a plus grand chose à voir avec les voitures gavées de centimètres cubes dont il a l'habitude de prendre le volant. Cette fois, l'homme se met au guidon d'un scooter électrique, le Yadea G5.

Le fait est que cette communication est signe de l'évolution des marques asiatiques : Yadea est un constructeur chinois de deux roues, qui cherche à s'étendre à l'international. La marque exporte désormais vers une partie de l'Europe et aux Etats-Unis, d'où ce recrutement cinq étoiles pour une campagne marketing forte.

Le patron de Yadea joue sur un autre registre pour vendre ses produits : la pandémie de Covid. Il met en avant les bénéfices de la mobilité individuelle à scooter électirque dans les grandes villes pour fuir les fortes concentrations de personnes. Pour y parvenir, le G5 propose deux versions Pro et City (2,3 et 3,1 kW de puissance), avec une batterie au graphène (capacités de 1,56 et 1,9 kWh, autonomies de 60 et 130 km) rechargeable à 80 % en 2 heures sur une prise standard. Sa vitesse maximale est de 45 km/h.

Ce scooter au design minimaliste est déjà vendu en France sur certains sites spécialisés au tarif de 4500 €.