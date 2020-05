L'Allemagne interdit les alertes et avertisseurs de radars

Si la France a choisi une politique "intermédiaire" pour les alertes de radars (leur emplacement précis n'étant pas donné, seules des "zones" sont affichées), en Allemagne, elles sont désormais totalement interdites. Et ceci concerne aussi bien les applications sur smartphone telles que Waze que les navigations embarquées et les GPS externes, et notamment ceux de TomTom.

La firme précise : "les nouvelles règles nationales de la circulation en Allemagne interdit l'utilisation d'appareils qui alertent les utilisateurs de l'emplacement des radars fixes et mobiles. Conformément à cette réglementation, les alertes radars sont désactivées par défaut sur tous les nouveaux GPS TomTom. Cependant, vous pouvez réactiver ces alertes lorsque vous voyagez en dehors de l'Allemagne. Nous vous recommandons de désactiver les alertes radars avant et pendant la conduite en Allemagne".

En clair, il incombe au conducteur équipé d'un GPS TomTom français de désactiver manuellement les alertes s'il va en Allemagne, mais aussi en Turquie, Suisse, à Chypre et en Macédoine, ces pays ayant eux aussi interdits totalement les avertisseurs.