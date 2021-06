L'ancien patron du style d'Aston Martin passe chez Dacia

On peut dire que le Britannique Miles Nurnberger aime les grands écarts. En 2009, déjà, il quitte Citroën (où il avait dessiné la première C3 Picasso) pour passer chez Aston Martin. C'est à lui que l'on doit notamment les One 77 et la plus récente DBS Superleggera et du SUV DBX, lorsqu'il opérait comme chef du design chez le constructeur de Gaydon. Nurnberger fait un autre grand écart puisqu'il quitte Aston Martin pour devenir le patron du style de Lada et Dacia, opérant sous les ordres de Laurens Van Den Acker.

"Nous accueillons Miles avec enthousiasme, car le design est un pilier central de notre stratégie pour DACIA & LADA. Avec nouvelle Sandero, nous avons démontré que l’on peut être essentiel en étant attractif. Grâce à Miles, nous allons franchir un nouveau cap. RDV #NBI1, #BIGSTER, #NIVA", a commenté le PDG de Dacia et Lada, Denis le Vot.

Dacia rappelle ses missions : nouvelle identité de la marque Dacia, arrivée de la version de série du Bigster, prochain Lada Niva et futurs projets, qui seront déjà au coeur du centre de recherche et développement de Dacia, qui devra faire sa mue électrique comme le reste des constructeurs.