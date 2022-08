L'Arabie Saoudite va-t-elle provoquer une nouvelle hausse du prix des carburants ?

Depuis quelques semaines, on note une relative embellie au registre du budget carburant pour les automobilistes français (comme ceux du reste du monde). Le prix de l'essence et du diesel se stabilise en effet sous les 1,8€ du litre, grâce à une réduction de la demande mondiale en pétrole provoquée par les craintes de récession et autres perturbations des échanges économiques mondiaux. Mais les principaux acteurs de la fourniture d'énergie fossiles commencent à s'inquiéter de ce repli du marché. Actuellement à 101,5 dollars au moment où nous écrivons ces lignes, le baril de pétrole a pourtant augmenté de six dollars cette dernière semaine. Mais l'Arabie Saoudite serait prête à tout faire pour lui éviter de baisser davantage.

« Nous pouvons réduire à tout moment notre production », déclare ainsi le ministre de l'énergie saoudien Abdelaziz ben Salmane. « Il y a actuellement un cercle vicieux amplifié par un flux d'histoires infondées pourtant sur une destruction de la demande et des nouvelles sur un retour des grands volumes d'offre », déclare-t-il. Il semblerait que le possible accord international sur le nucléaire iranien, qui pourrait permettre à ce pays d'exporter davantage de pétrole, fait craindre aux membres de l'Opep+ une brusque dégringolade du prix du baril et donc de leurs marges. Voilà pourquoi ils brandissent la menace d'une réduction de leur production.

Du carburant plus cher ?

Si l'Arabie Saoudite et l'Opep+ venaient sérieusement à décider de baisser leur production de pétrole, le risque de voir une nouvelle explosion du prix des carburants serait bien réel en cas de hausse imprévue de la demande. Rappelons que chez nous en France, la nouvelle remise gouvernementale de 30 centimes permettra tout de même de trouver du carburant moins cher à court terme entre le 1er septembre et le 1er novembre.