L'arrivée de Lotus en bourse ne se passe pas bien

Comme Alpine, Lotus ambitionne de passer rapidement du statut de petit constructeur de voitures de sport à celui de grande référence mondiale des voitures de luxe. Propriété du groupe chinois Geely, la marque fondée par Colin Chapman construit désormais ses SUV électriques dans l’Empire du Milieu et non plus au Royaume-Uni. Elle ambitionne d’augmenter énormément ses volumes de ventes dans les années à venir avec une gamme électrique, grâce au SUV Eletre et à la berline Emeya récemment présentée.

Dans le cadre de cette recherche de croissance, Lotus a fait son introduction en bourse au Nasdaq américain le 23 février dernier. Malheureusement pour les dirigeants de la marque, l’action Lotus Tech n’a depuis pas réussi à se maintenir à un bon niveau. Introduite à 13,8 dollars, l’action se négocie actuellement à 7,84 dollars soit une baisse de 43% depuis le premier jour.

150 000 ventes par an, l’objectif ambitieux

Rappelons que Lotus vise un niveau de ventes annuelles de 150 000 exemplaires d’ici la fin de la décennie. Selon les plans du groupe Geely, le développement de la petite marque anglaise doit être exponentiel dans les années à venir et cette réussite passe aussi par la bonne tenue de l’action boursière de Lotus.