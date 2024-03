La Lotus Emeya plus cher que la Porsche Taycan

Nous avons fait sa connaissance lors d’une présentation statique en septembre dernier. Nous indiquions alors un prix de base aux alentours de 100 000 €. C’est finalement un chèque d’exactement 109 190 € minimum qu’il faudra signer pour profiter de la berline Lotus.

Il s’agit là d’un tarif supérieur à celui de la Porsche Taycan (à partir de 105 011 €), mais de peu inférieur à celui de la Tesla Model S Plaid (109 990 €). Seulement, Lotus ne détaille pas la gamme et surtout le niveau de puissance. Pour le moment, la marque se contente d’évoquer une puissance allant jusqu’à 918 ch, propulsant l’Emeya de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. Cette version de base sera sans doute moins explosive. Comme pour le SUV Eletre, la Emeya S pourrait « se contenter » de 605 ch.

En revanche, il se peut que la batterie soit la même pour tout le monde avec une capacité de 102 kWh lui octroyant 610 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Quant à la recharge, la marque indique jusqu’à 350 kW, pour atteindre dans le meilleur des cas une charge de 10 à 80 % en 18 minutes.

Sans connaître quelle finition profitera des équipements les plus évolués, la Lotus proposera des suspensions pneumatiques, un contrôle actif du roulis, des roues arrière directrices, un déflecteur d’air et un aileron actifs contribuant à un Cx de 0,21 et 150 kg d’appui à 250 km/h, ou un encore des freins en carbone/céramique.

Jusqu'à 154 090 €

Le conducteur aura le choix entre cinq modes de conduite (Range, Tour, Sport, Individual et Track) qui modifieront la hauteur de caisse, la rigidité de la suspension, le maintien latéral des sièges, et d’autres paramètres.

La version de base facturée 109 190 € sera complétée par la S (à partir de 129 890 €) et la R (à partir de 154 090 €).

Lotus indique que des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement et que les premières livraisons auront lieu en Europe et au Royaume-Uni au troisième trimestre.