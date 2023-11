L’Audi e-tron électrique devient une bonne affaire en occasion

Lancé en 2019, l’Audi e-tron permettait à la marque aux anneaux de répondre enfin au succès de Tesla. Mais alors qu’on imaginait que les géants allemands ne feraient qu’une bouchée du constructeur d’Elon Musk une fois leurs premiers modèles électriques prêts, force est de constater que le démarrage a été difficile pour les Allemands à zéro émission commercialisés à la fin de la dernière décennie. Comme le Mercedes EQC sorti au même moment et le BMW iX3 arrivé un peu plus tard, l’e-tron n’a impressionné personne par son autonomie maximale ou ses performances. Malgré un haut niveau de confort, son prix très élevé (au-dessus des 80 000€ au lancement) l’a limité à faible diffusion au moment où Tesla débitait ses Model 3 par centaines de milliers en préparant l’arrivée du Model Y.

Mais alors que cet Audi e-tron vient de recevoir de profondes améliorations techniques en se renommant « Q8 e-tron », la décote impressionnante des exemplaires disponibles sur le marché de l’occasion a de quoi attirer la curiosité. Sur La Centrale, on trouve de nombreux véhicules proposés à moins de 40 000€ avec à peine plus de 20 000 kilomètres. Voilà qui devient tout de suite plus intéressant pour un véhicule équipé de batteries permettant tout de même de dépasser les 300 kilomètres dans la vie de tous les jours avec un haut degré de confort et de raffinement intérieur.

Le Mercedes EQC est plus cher

Curieusement, le Mercedes EQC aux prestations similaires reste de son côté un peu plus cher sur le marché de l’occasion. Sur La Centrale, il approche des 50 000€ pour les exemplaires les moins chers avec un kilométrage important. Même remarque pour le BMW iX3 qui demande de dépenser au moins 48 000€ pour en acquérir un exemplaire (rappelons qu’il est un peu plus récent car arrivé en 2021). Avec des véhicules disponibles à partir de 40 000€, le Tesla Model Y coûte légèrement plus cher et il y a donc désormais de quoi hésiter sérieusement avec l’Audi pour ceux qui raffolent des autos très confortables.