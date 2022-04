L'autonomie cumulée mondiale des véhicules électriques a progressé d'un milliard de km en 2021

Cabinet de conseil international, AlixPartners vient de dévoiler son dernier e-index automobile. Selon cet outil, l'électrification du marché automobile a poursuivi sa croissance à l'échelle mondiale, et ce malgré la pandémie et la pénurie de semi-conducteurs. Preuve en est, en 2021, l’autonomie cumulée atteint 1,94 milliard de kilomètres, contre 0,99 milliard de kilomètres en 2020, soit une progression de 97 %.

Deux marchés sont particulièrement porteurs pour les voitures électriques : la Chine et l’Europe. Avec un e-index de 1,05 milliard de km en 2021, la Chine constitue à elle seule 54 % des kilomètres d’autonomie, avec un taux de croissance fulgurant de 123 %.

Second marché le plus dynamique concernant l’électrification des véhicules, l’Europe comptabilise 530 millions de kilomètres cumulés, soit 28 % de l’e-index automobile de 2021, pour une croissance de 63 %.

En retrait, et plus réfractaire culturellement aux voitures électriques, l’Amérique du Nord cumule 275 millions de kilomètres (14 % de l’e-index). Toutefois, sous l’impulsion du leader mondial Tesla, et du lancement de la Ford Mustang Mach-E (75 % de l’e-index automobile à eux deux), la croissance semble s’accélérer.

Selon AlixPartners, la Chine et l'Europe sont au coude à coude en ce qui concerne la part des véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations en 2021 : un véhicule sur six vendu en Europe et en Chine est électrifié, contre un véhicule sur dix-huit en Amérique du Nord. Avec environ 300 000 unités, le groupe Volkswagen a vendu le plus nombre de véhicules électriques en Europe occidentale en 2021, soit 25 % de parts de marché. Volkswagen est suivi par Stellantis avec environ 180 000 véhicules (15 %) et Tesla avec environ 170 000 véhicules vendus.

En ce qui concerne la France, les ventes ont bondi de 54 %, passant de 116 000 à 171 000 unités, notamment sous la poussée de Stellantis et du succès de ses marques sur le segment : Peugeot e-208 / e-2008, DS-3 Crossback, Citroën Ami, Citroën e-C4, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Fiat 500, etc.

Au niveau de l’offre, la Chine est de loin le marché le plus concurrentiel, avec le plus grand nombre de constructeurs (40 en 2021), de modèles (243 en 2021) et de véhicules vendus (2,6 millions), pour seulement 7 % d’exportations de la production locale de véhicules électriques vers l’Europe occidentale (Royaume-Uni (24 %), Allemagne (19 %), France (16 %) et Norvège (13 %)), et principalement avec des marques internationales (Tesla, Dacia, SEC MG, Polestar et BMW).

Autre donnée marquante de cet e-index automobile 2021, seule la marque américaine Tesla a réussi à s'imposer dans toutes les régions du monde avec une part de marché significative, voire en tant que leader. Avec près de 40 modèles électriques chacun, les groupes Volkswagen et Stellantis sont également en plein effort pour conquérir ce marché.