L'électrique dépasse le diesel dans les ventes européennes

Nouveau moment fort symbolique pour le marché automobile européen. Alors qu'en septembre dernier, le diesel avait été dépassé par le cumul de véhicules hybrides rechargeables et électriques, en décembre, l'électrique seul a fait mieux que le diesel ! Selon des données relayées par le Financial Times, 176 000 voitures électriques ont été vendues en Europe le mois dernier, contre 160 000 voitures diesel.

Ces résultats sont toutefois à nuancer, car ils interviennent dans un contexte fort particulier, à commencer par celui de la pénurie de semi-conducteurs. Le manque de composants électroniques perturbe la production et plusieurs marques favorisent l'assemblage des modèles électrifiés, au détriment donc des thermiques. D'abord parce que ces modèles sont plus onéreux et surtout parce qu'ils contribuent à faire baisser le bilan CO2 des marques.

Et c'est là le deuxième aspect important du marché de décembre : pour éviter les amendes de la réglementation CAFE (un quota de CO2 à ne pas dépasser, sinon une amende est à payer), des groupes boostent les immatriculations de véhicules électriques en fin d'année. Il y a aussi les effets des réglementations et incitations à l'achat dans les différents pays, avec notamment les généreux bonus en France et en Allemagne dont les clients veulent profiter avant qu'il ne soit trop tard.

Si le contexte est particulier, la tendance de fond est tout de même bien réelle, avec une grosse accélération de la voiture électrique au cours de la dernière année, tandis que le déclin du diesel, commencé il y a quelques années se poursuit. Et il va continuer, entraîné par une baisse de l'offre, de plus en plus de modèles faisant l'impasse sur les blocs diesel. C'est par exemple le cas du Nissan Qashqai.