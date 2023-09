Afin de rester discret et d'éviter une mauvaise pub en cas de pépin, les constructeurs développent généralement leurs véhicules à l'écart des zones peuplées et des regards trop curieux. Ce n'est qu'à la fin de ce processus, peu de temps avant le lancement, que les modèles se découvrent en se mêlant timidement aux espaces plus ordinaires. Pour sa part, Tesla termine son pick-up Cybertruck sans masque. Et bien qu'avancés dans la démarche des derniers réglages, les prototypes peuvent encore produire des phénomènes inattendus et insolites ! La preuve avec cet exemplaire n'ayant rien trouvé de mieux que de perdre son enjoliveur sur une voie de circulation à la fréquentation plutôt dense.

L'enjoliveur de son Tesla Cybertruck s'envole sur l'autoroute

Plus de peur que de mal

Sur les images, le Tesla Cybertruck de développement évolue sans peine sur une autoroute californienne lorsque, soudainement, l'un de ses enjoliveurs se détache dangereusement. L'objet de forme semblable à celle d'un frisbee prend de la hauteur instantanément et de manière assez surprenante. Par chance, il chute ensuite au sol sans causer de dommages. Ironie du sort, les images sont filmées depuis la caméra de tableau de bord d'une Tesla ! Pour visionner tout ça, cliquez sur lecture.