L’Ile de France prolonge l’aide à la conversion à l’E85

Voici une bonne nouvelle pour les possesseurs d’un modèle à essence et résidant en Ile de France. En choisissant de se faire installer un boîtier de conversion par un professionnel agréé, une aide de 500 € est accordée. Cependant, certains critères sont à respecter. Il faut être propriétaire du véhicule, avoir son logement principal dans la région Ile de France, et la puissance fiscale de la voiture en question doit être inférieure à 9 cv (même s'il peut être homologué pour les plus de 15 cv). A noter que cette conversion peut être réalisée sur la plupart des modèles à essence depuis 2001, mais quelques exceptions subsistent.

Cette aide ne sera attribuée qu'aux particuliers, pour un seul véhicule par foyer. Après installation, il faut alors effectuer une demande auprès de la région (mesdemarches.iledefrance.fr) et fournir différents documents (justificatif de domicile, RIB, copie de carte grise…). Attention, ce dossier doit être déposé au plus tard dans les trois mois suivant l’installation du kit. Dispositif mis en place depuis le 1 juillet 2022, la région a un objectif de 30 000 boîtiers installés fin 2023.

Moins de 1 € le litre de bioéthanol

A l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, le prix du litre de SP95-E10 est de 1,74 €. De son côté, le bioéthanol s’avère nettement moins cher avec un prix du litre de 0,91 €. Même si la surconsommation est évaluée entre 20 et 25 %, le gain reste notable. En France, il existe 3 100 pompes d’E85 mais il est tout à fait possible de rouler avec de l’essence classique même en étant équipé d’un boîtier de conversion.