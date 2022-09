FlexFuel : le boîtier de conversion homologué pour les véhicules de 15 chevaux fiscaux et plus

Rouler au Superéthanol-E85 avec une Ferrari F430, une Aston Martin DB9, une Chevrolet Camaro, une Ford Mustang ou même une Renault Mégane RS en toute légalité, c’est maintenant possible.

Spécialiste de la conversion vers le Superéthanol, l’entreprise FlexFuel Energy Development a annoncé une huitième homologation par l’UTAC (Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle) de ses boîtiers de conversion pour les véhicules de 15 chevaux fiscaux et plus aux normes Euro 3 et 4 et équipé d’un moteur à injection indirecte.

Au total, ce sont donc 7 000 modèles mis en circulation entre 2000 et 2011 qui peuvent être convertis pour rouler en toute légalité au Superéthanol-E85. FlexFuel couvre ainsi « 91 % du marché des véhicules compatibles avec la pose d’un boîtier. »

Dans le même temps, l’entreprise a annoncé avoir obtenu l’homologation - 7 °C. Une homologation qui confirme le respect des normes de pollution des boîtiers FlexFuel ainsi que leur bon fonctionnement à des températures très basses. Cette homologation répond à l’exigence de l’arrêté modificatif des boîtiers de conversion au Superéthanol-E85 du 19 février 2021.

Avec 45 000 boîtiers de conversion au Superéthanol-E85 installés depuis le début de l’année 2022, soit une multiplication par 6,5 des chiffres de 2021, le marché est en plein boom.

Pour Jérôme Loubert, Directeur Développement Europe : « Au-delà de nos priorités de propositions techniques pour l’environnement et le pouvoir d’achat, cette homologation permet au plus grand nombre de vivre la passion automobile à petit prix. »

Une possibilité qui s’étend régulièrement.