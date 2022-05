Les conversions à l'E85 multipliées par 4,5 par rapport à 2021 !

C'est la ruée vers les boîtiers de conversion au bioéthanol (E85). Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les chiffres de transformation des cartes grises depuis le carburant essence (mention ES sur la carte grise), vers le carburant E85 (mention FE). Au premier trimestre 2021, ces conversions étaient au nombre de 2 074. Sur la même période cette année, ce sont 9 220 cartes grises qui ont été transformées ! Une étape d'ailleurs obligatoire après la pose d'un boîtier, pour ne pas devenir hors-la-loi.

Cela correspond à une augmentation de 344,55 %, soit presque 4,5 fois plus. Mais comment expliquer ce succès ?

Le prix des carburants, au plus haut depuis le début de la guerre en Ukraine, seraient-ils un indice ? Assurément, c'est même la raison essentielle.

Pensez, lorsque le prix du SP98 atteint 2,05 €, celui du SP95 1,97 €, celui du SP95-E10 1,94 € (on ne parle pas du diesel à 1,84 €, car on ne peut convertir un diesel à l'éthanol, évidemment), on observe un prix du bioéthanol à 0,80 € par litre. C'est plus de deux fois moins cher que les autres carburants ! Et même si la surconsommation induite par la conversion est de l'ordre de + 15 % à + 25 %, cela reste rentable très rapidement, malgré une pose de boîtier qui peut coûter jusqu'à un peu plus de 1 000 €, selon les véhicules.

Attention, l'E85 a augmenté de 14 % sur un an, mais cela reste moins que les autres carburants (entre + 28 % et + 30 %), ce qui augmente encore sa rentabilité.

Les véhicules les plus transformés sont les plus âgés

Les véhicules les plus transformés sont sans surprise les plus âgés. Les plus de 8 ans représentent presque 40 % des conversions (en augmentation de 507 %), les modèles de 5 à 8 ans 23 % (+ 376 %), les 2 à 5 ans 33 % (+ 282 %), les moins de 2 ans 4 % (+ 72 %). Il est logique que les modèles les plus jeunes soient sous-représentés, puisque la conversion fait perdre le bénéfice de la garantie constructeur. Elle est transférée au professionnel qui fait la conversion mais le risque de devoir batailler juridiquement en cas de souci est élevé.

Enfin, les marques les plus transformées n'étonneront personne, avec en tête Renault, suivi de Peugeot, Citroën, Dacia, Ford, Opel, Fiat, Volkswagen, Toyota et Suzuki. Les modèles les plus adaptés au superéthanol étant la Renault Clio, La Dacia Sandero, La Citroën C3, la Renault Twingo, la Peugeot 208, L'Opel Corsa, la Ford Fiesta, la Volkswagen Polo, la Fiat 500, et le Renault Captur.

Ces chiffres impressionnants ne doivent pas occulter que dans le même temps, il s'est vendu 1,39 million de voitures d'occasion, soit seulement 0,66 % de modèles convertis. Cela laisse augurer encore une belle marge de progression pour les heureux installateurs de boîtiers !

Sources : AFP, carbu.com et Autoactu