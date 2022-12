Renault n’en finit plus de rendre hommage à la légendaire R5 qui fête son cinquantième anniversaire. Après plusieurs jolis concept-cars et en attendant l’arrivée d’ici 2024 de la toute nouvelle R5 électrique, la marque au losange vient de lever le voile sur une paire de baskets très spéciale. Confectionnée par Savoir Faire Paris et vendue exclusivement dans la boutique Shinzo Paris, elle coûte 555€ et ne sera fabriquées qu’en 25 paires au total.

L'improbable bourde de la nouvelle Pub Renault

Pour faire la promotion de ces baskets de luxe, Renault a diffusé un joli clip vidéo dans lequel une R5 Turbo se décompose virtuellement pour se transformer ensuite en basket, histoire d’illustrer les similitudes esthétiques entre ces deux univers. Mais un petit détail ne vous échappera certainement pas, vous l’amateur de sportives Renault : quand la R5 Turbo enlève son capot avant, il y a un moteur entre les roues avant. Pour une citadine équipée d’un quatre cylindres en position centrale arrière, voilà un élément pour le moins insolite.

On a peut-être oublié de les prévenir

Doit-on ce détail à une volonté de surprendre les visionneurs de la vidéo ou bien l’équipe de communication de Renault a-t-elle simplement oublié d’expliquer aux auteurs de la séquence la particularité technique de la R5 Turbo ? La prochaine fois, ils auront bon pied, bon œil. Il faut bien ça pour être à l’aise dans ses baskets…