Rapportée par nos confrères d'Europe 1 et de 20 Minutes, l'affaire a de quoi étonner. Elle remonte au 15 septembre dernier, date à laquelle deux gendarmes ont intercepté en Seine-et-Marne un Peugeot 2008 signalé volé dans leur fichier. A bord du SUV français, ils ont trouvé deux hommes en possession d'une petite enceinte sonore portative de la marque JBL, sans y prêter attention.

Mais en inspectant le téléphone d'une des deux personnes appréhendées dans le 2008 volé, ils ont remarqué des photos mentionnant l'enceinte JBL d'une drôle de façon. L'une des images affichait le commentaire « ça démarre à la JBL, ça ? ». En effectuant quelques recherches sur Internet, ils sont ensuite sur la vidéo visible ci-dessous en faisant le rapprochement avec l'objet trouvé dans la voiture. Il s'agit vraisemblablement d'une nouvelle technique de vol via l'un de ces objets, connectés via un câble USB à l'ordinateur de bord de la voiture.

L'incroyable technique de vol de voiture via une simple enceinte JBL

Vendues sur Internet 5000€

D'après nos confrères et les recherches de la gendarmerie, certains pirates ont réussi à modifier l'enceinte JBL en question pour s'en servir de clé de démarrage des véhicules des marques Toyota et Lexus (dans la vidéo ci-dessus, la technique fonctionne sur un Toyota C-HR). Le dispositif en question se vendrait environ 5000€ sur certains sites peu recommandables. On ne sait en revanche pas comment a été volé le Peugeot 2008 dans lequel ont été interceptées les deux personnes.