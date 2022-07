L'indemnité carburant pour les travailleurs mise en place le 1er octobre

Maintenue tout l’été par l’État, la remise de 18 centimes sur le prix au litre des carburants va disparaître d’ici la fin de l’année.

Invité d’Europe 1 ce matin, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire a confirmé la suppression de ce coup de pouce pour tous les Français : « Nous allons remplacer les 18 centimes qui vont être ramenés à 16, 12, 10, on va le faire très progressivement mais à la fin de l'année il n'y aura plus de remise carburant, et dès le 1er octobre, en tout cas c'est la proposition que nous faisons, nous mettons en place cette indemnité carburants pour les travailleurs. »

Accordée pour aider les automobilistes à faire face à l’envolée des prix des carburants depuis la fin de l’hiver, la remise de 18 centimes sur le prix au litre va donc céder sa place à une nouvelle mesure, destinée cette fois à une partie de la population. Soumise à des conditions de revenus, cette nouvelle indemnité carburant sera donc versée à partir du 1er octobre prochain aux travailleurs contraints d’utiliser leur véhicule pour se rendre au travail.

Le ministre a également précisé que cette indemnité pourrait être demandée directement sur le site de la direction générale des finances publiques, puis ajouté que si : « votre domicile et votre lieu de travail sont très éloignés ou que vous êtes par exemple itinérant parce que vous êtes aide-soignante, vous déclarez que vous êtes un gros rouleur et vous aurez une indemnité supplémentaire. »

Cette mesure fait partie d’un plan anti-inflation plus général dont les contours vont être présentés ce jeudi en conseil des ministres.