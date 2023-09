L’indispensable vidange de la boîte de vitesses automatique

En 2010, seuls 9 % des véhicules neufs étaient équipés d’une boîte automatique. Désormais, ce sont 54 % des voitures vendues neuves qui en sont dotées. S’il est vrai que la boîte automatique apporte un véritable confort en ville, notamment dans les embouteillages, on comprend moins bien un tel engouement des ruraux. En fait, la réussite de la boîte « auto » s’explique par un mensonge couramment énoncé par les concessionnaires, à savoir qu’avec ce type de boîte vous serez tranquille et vous n’aurez plus jamais à en faire la vidange. Une affirmation totalement fausse qui ne vise qu’à faire disparaître plus vite les boîtes manuelles du marché et qui, si vous l’écoutez, va vous coûter cher en réparation puisque le coût de remplacement d’une boîte automatique, entre la main-d’œuvre et le prix de la pièce, peut avoisiner les 8 000 € !

Pourquoi veulent-ils faire disparaître les boîtes manuelles ?

Les boîtes manuelles obligent les constructeurs à développer des systèmes de transmission élaborés. En éliminant ces dernières ce sont des millions de coûts en Recherche et Développement sur les nouveaux modèles qui sont ainsi économisés. Pour y arriver on vend du vent aux automobilistes en leur expliquant qu’ils n’auront plus à changer d’embrayage ou à faire la vidange de la boîte de vitesses allant même jusqu’à prétendre que certaines boîtes sont déclarées lubrifiées « à vie ». En oubliant toutefois que l’huile contenue dans les boîtes automatiques, comme dans les boîtes manuelles, s’use et se corrompt et sans leur préciser qu’un changement de boîte automatique peut coûter 5 à 10 fois plus cher !

Pourquoi faire une vidange d’huile sur une boîte automatique ?

Une boîte de vitesses a une durée de vie estimée à 300 000 km. De nombreux véhicules anciens qui ont bien plus de kilomètres au compteur n’ont jamais eu besoin de changer de boîte de vitesses. Ce qui fait la différence entre une boîte qui dure et une autre qu’il va falloir changer tôt ou tard consiste dans l’entretien de cette dernière.

Une boîte est constituée de pignons et d’engrenages qui baignent dans l’huile de transmission et s’emboîtent et se libèrent au passage de chaque rapport. L’huile les lubrifie tout en assurant leur bon fonctionnement. Que cette huile perde sa pureté, que son niveau baisse suite à une fuite non détectée, et votre boîte – ou tout au moins ses pignons - risque de casser.

Soyons lucides, au fil du temps l’huile de transmission perd en qualité et en efficacité et les huiles vendues sous l’appellation « Long Life » ne sont sur le long terme pas meilleures que les autres.

À l’usage, le fonctionnement des pièces mécaniques de la boîte fini par créer de la limaille qui se détache et vient se mélanger au lubrifiant. Or, une huile trop usagée, trop chargée en résidus, peut abîmer les pignons jusqu’à la casse. Pour maintenir votre boîte automatique en bon état il est indispensable de faire une vidange régulièrement.

Quels sont les signes de défaillance de ma boîte automatique ?

De nombreux signes peuvent vous alerter sur l’état de votre boîte de vitesses automatique :

La boîte automatique met du temps à réagir du point mort à la première.

Vous sentez que les vitesses ne passent pas ou difficilement.

Vous avez des à-coups dans les changements de vitesse automatiques.

Vous avez l’impression que votre véhicule « patine » au démarrage.

Vous sentez une odeur de « brûlé ».

Vous avez une sensation de perte de puissance au démarrage ou à l’accélération.

Vous entendez des grincements.

Quel type d’huile pour la transmission automatique ?

Les huiles synthétiques destinées à la transmission (boîte) automatique présentent une composition très riche en additifs antioxydants, anti-usure, avec des qualités détergentes qui leur permettent d’éliminer les particules de limaille. Extrêmement fluides, elles se caractérisent par une couleur rouge sang. Ce sont des huiles conçues pour résister à des températures extrêmes et à la pression, tout en conservant une parfaite constance de film malgré les passages répétés dans les différents engrenages.

Quand faut-il faire une vidange ?

La fréquence de vidange dépend du type de boîte automatique : certaines sont dotées d’un convertisseur de couple et d’autres d’un convertisseur à embrayage sec.

L’une comme l’autre souffre des mêmes maux que leurs sœurs manuelles. L’huile perdant en viscosité avec le temps, votre boîte automatique donne l’impression d’avoir du mal à passer d’un rapport à l’autre et les vitesses commencent à craquer. En général, on considère qu’il faut faire une vidange de l’huile des boîtes de vitesses automatique à embrayage sec au bout de 60 000 km et de ne pas dépasser 100 000 km pour la première vidange dans tous les cas. Un entretien tous les 45 000 à 60 000 km est préconisé pour des boîtes « vieillissantes ». Sinon tous les 8 ans est une donnée de référence (ZF).

Pour les autres le mieux est de se reporter au carnet d’entretien constructeur.

Puis-je le faire moi-même et qu’est-ce que ça coûte ?

La vidange d’une boîte automatique est un travail de professionnel. D’une part par les difficultés induites mais aussi parce qu’un garagiste pourra vérifier l’état général de la boîte et déceler les fuites qui pourraient éventuellement exister. En outre la vidange d’une boîte automatique pour obtenir un renouvellement à 100 % nécessite l’utilisation d’une machine qui va d’une part aspirer la totalité de l’huile usagée, notamment celle qui se situe entre les rouages, et d’autre part injecter l’huile de remplacement à la bonne température et sans risque de débordement.

Le refroidissement de l’huile se fait à partir d’une certaine température aussi pour vidanger la BVA il faut atteindre cette température pour se raccorder au circuit. Les machines de vidanges disposent d’un thermostat qui doit être ouvert pour permettre la circulation externe de l’huile. La machine est raccordée via des connecteurs sur la boîte de vitesses. Le plus difficile étant d’atteindre la connexion qui, sur certains véhicules comme l’Espace 3 de dernière génération peut impliquer jusqu’à trois heures de démontage. Une fois connectée la machine vient réguler la pression du fluide. Elle détecte le sens de circulation de l’huile afin d’éviter de contaminer l’huile propre avec celle qu’elle doit éliminer. Elle injecte en outre un produit nettoyant qui va pérenniser les organes mécaniques de la boîte en la préservant de la création de limaille de fer.

Enfin, l’huile sortante est filtrée afin de récupérer les déchets en suspension. Un travail impeccable qui permet même dans certains cas, à savoir en dessous de 150 000 km et dix ans, d’offrir au conducteur une nouvelle garantie complémentaire sur le système de transmission et la boîte de vitesses automatique, qui va le mettre à l’abri d’une casse. Alors qu’avec un système mécanique par gravité il existe de nombreux endroits dont l’huile ne pourrait jamais sortir et dont il resterait de 15 à 50 % du volume, réparti dans le système de refroidissement, sur toutes les surfaces lubrifiées, les cavités, les conduits et le convertisseur. En outre, toutes les microparticules déposées au fond du carter risqueraient d’y rester bloquées. Au mieux seul 40 à 60 % de l’huile usagée serait vidangée.

Le coût de l’opération dépend du modèle de votre véhicule et de facilité d’accessibilité à la boîte de vitesses. Sur certaines voitures dont les boîtes de vitesses sont « scellées à vie », l’accès au filtre de transmission est tellement difficile que le coût explose ce qui peut vous entraîner à des variations de factures de 247 à 700 €. Un coût d’entretien certes onéreux mais relativement raisonnable comparé à l’obligation de changer la boîte !