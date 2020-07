L'Ineos Grenadier pourrait être fabriqué en France à la place des Smart

Quand deux actualités de la semaine dernière entrent en collision ! Mercredi dernier, Ineos, géant britannique du secteur de la chimie, dévoilait le premier modèle de sa marque automobile, le Grenadier, un 4x4 pur et dur façon Defender. Vendredi, Daimler annonçait de son côté son intention de vendre l'usine Smart située à Hambach, en France.

Et voici qu'aujourd'hui on apprend qu'Ineos pourrait fabriquer son Grenadier à Hambach ! Les deux parties ont entamé des discussions pour le rachat de l'usine. Les premiers projets d'Ineos étaient d'avoir une construction du châssis au Portugal et un assemblage final au Pays de Galles. Hambach passerait du coq à l'âne, de la micro-citadine électrique à un baroudeur !

Ineos pourrait donc saisir l'opportunité de reprendre une usine opérationnelle, d'autant que celle-ci a fait l'objet d'aménagements récents. Daimler avait en effet prévu de fabriquer à Hambach le SUV électrique EQA. À noter qu'Ineos est devenu un partenaire de l'écurie de Formule 1 de Mercedes cette année.

Si les discussions aboutissent, cela donnera un avenir au site d'Hambach, dont l'annonce de la fermeture a été un choc pour les employés, qui ne s'y attendaient pas. Toutefois, 1 500 personnes travaillent actuellement dans cette usine, et on doute qu'Ineos ait besoin d'autant de main-d’œuvre pour la production de son 4x4. Pour son usine du Pays de Galles, Ineos avait annoncé la création de 500 emplois à long terme.