L'Ineos Grenadier victime du syndrome "Ford Bronco"

Le fondateur et patron de la nouvelle marque automobile Ineos, le milliardaire anglais Jim Ratcliffe ayant fait fortune dans la pétrochimie et connu pour ses positions parfois radicales sur l’écologie et la politique, commercialise désormais le Grenadier comme il l’avait rêvé au milieu de la précédente décennie. Triste de voir le vieux Land Rover disparaître du catalogue, il s’était mis en tête de concevoir un 4x4 puriste inspiré du légendaire tout-terrain anglais.

Très différent des SUV modernes, ce Grenadier s’inscrit dans la catégorie des franchisseurs à l’ancienne à côté du Jeep Wrangler et du récent Ford Bronco. Et il semble connaître le même mal que ce dernier : en raison d’une production pas encore à la cadence maximale et d’un design qui plaît beaucoup, les délais de livraison s’allongent dans de grandes proportions pour la clientèle actuellement. D’après les journalistes d’Autocar, il y aurait un délai d’attente de 14 mois et certains professionnels essaient déjà d’en profiter pour proposer des exemplaires quasiment neufs à des prix plus élevés. A tel point qu’Ineos s’inquiète désormais de ce phénomène et voudrait prendre soin de mieux choisir ses clients pour éviter les spéculateurs.

Un bon démarrage commercial ?

Alors que le configurateur en ligne de l’Ineos Grenadier est actuellement hors ligne en France, le véhicule était affiché au premier prix de 66 890€ en version utilitaire à deux places il y a quelques jours, et plus de 70 000€ dans sa version luxueuse à cinq places éligible au malus écologique maximal. Mais il semblerait que ce prix élitiste ne l’empêche pas de séduire. C’est sans doute très bon signe pour le petit constructeur qui espère livrer environ 30 000 exemplaires du Grenadier et du Quartermaster au total en année pleine.