L’Opel Frontera compte faire de l’ombre au Dacia Duster au salon de Bruxelles 2025

Opel a ressuscité un ancien nom, apparu sur un 4x4 familial des années 90. Pourtant, c’est le seul point commun avec le nouveau Frontera, devenu un SUV à deux roues motrices, comme la grande majorité de la production actuelle.

Il est en réalité le cousin technique du dernier Citroën C3 Aircross. Un lien facilement décelable sans avoir un œil exercé. Pourtant, la partie avant lui est spécifique en reprenant le "Vizor", la signature visuelle partagée par tous les modèles de la marque. À l’arrière, les feux très fins et en deux parties sont également propres à l’Opel.

Le mobilier intérieur diffère davantage avec une présentation plus classique dans le traitement des aérateurs ou des écrans puisque l’Opel dispose d’une double dalle numérique. On note toutefois que la finition est un cran en dessous des autres productions de la marque avec l’emploi de plastiques durs et de moquettes peu épaisses.

À l’arrière, si les passagers profitent d’une bonne garde au toit et d’espace pour les jambes, la largeur est assez comptée. À l’inverse, le coffre engloutira les bagages d’une petite famille grâce au volume de 460 litres. S’il est possible de bénéficier d’un plancher plat une fois la banquette rabattue, celle-ci ne coulisse pas.

Au chapitre mécanique, il faut pour le moment se contenter du moteur hybride de 100 ch ou de l’électrique de 113 ch affichant une autonomie de 305 km. Enfin, les tarifs varient de 26 000 à 31 500 €.

De son côté, le Dacia Duster débute plus bas (19 990 €) pour le moment puisqu’une version non hybride du Frontera permettrait de faire descendre son ticket d’entrée aux alentours de 20 000 €.

De par ses prestations et son volume intérieur proches, cet Opel Frontera pourrait réussir à séduire ceux qui ne sont pas convaincus par le dernier Dacia Duster. Surtout, l'Opel peut proposer jusqu'à sept places (uniquement en thermique), ce que le Duster ni le Bigster ne savent faire.

Les stands Opel et Citroën étant voisins, les similitudes entre les deux SUV cousins sont encore plus frappantes.