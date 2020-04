L'usine européenne Tesla pour l'instant bloquée pour des raisons administratives

En réponse à

Tiens.... pour ceux qui hier soir on pu regarder l'émission le Grande Librairie, qui réunissait quelques calibres de la réflexion sur l'avenir incertain de la planète ( z'irez voir qui si ça vous chante ), un chiffre à retenir, en rapport avec ce dont il est question ici : 91% de la consommation planétaire de la flotte par l'humain est du fait de l'industrie et de l'agriculture, qu'elle soit céréalière ou d'élevage.

Juste pour remettre en perspective les incitations comportementales type prendre des douches au lieu de bain ou ne pas laisser couler l'eau quand on se lave les dents : bénéfice quasi-peanuts.... c'est bien la course effrénée à la croissance, la démographie folle et l'appétence à bouffer de la viande qui entraînera des déficits d'eau dans des régions de plus en plus nombreuses du globe.

Et par extension... idem pour les bobo-zozo-gogo qui pensent que leur jouet sponsorisé ira purifier l'atmosphère ambiante...