La baisse du prix des occasions se confirme

Après un dernier trimestre 2023 marqué par une baisse encore jamais vue depuis l’ère pre-Covid, les trois premiers mois de l’année confirme cette tendance. Le dernier Observatoire de La Centrale indique que le prix moyen des véhicules d’occasion diminue de 2,6 % (soit - 590 €) par rapport au dernier trimestre 2023, et de 4,7 % (soit - 1 800 €) par rapport à l’année dernière.

Ces chiffres sont assurément une bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs d’un modèle d’occasion, même si dans l’absolu les prix restent élevés. Toutefois, les baisses observées diffèrent selon la motorisation et l’âge.

Ainsi, ce sont les modèles hybrides et électriques qui voient leur cote se dégrader le plus : - 4,4 % (soit - 1 400 €) au premier trimestre 2024, et - 12,6 % (soit - 4 390 €) par rapport à l’année dernière. La baisse sur les essence et le diesel est moins forte avec respectivement - 2,6 % et - 2,2 % pour ce début d’année.

Les occasions récentes moins chères

Le retour à la normale du marché du neuf, avec notamment la reprise des livraisons, se faire sentir sur le marché de la seconde main. Ainsi, les prix des voitures âgées de moins de 8 ans continuent de baisser. Cette tendance est particulièrement marquée pour les modèles de moins de 2 ans (- 1,6 %) et pour ceux âgés entre 2 et 4 ans (- 3 %). À l’inverse, les véhicules entre 8 et 15 ans font état d’une hausse de 0,9 %.

Si la baisse du marché de l’occasion peut séduire certains acheteurs pour se laisser tenter par un modèle de seconde main, la démarche est jugée complexe, anxiogène ou chronophage pour 60 % des Français. C’est ce qui ressort du dernier sondage effectué par La Centrale/Kantar*. 52 % des sondés jugent que la vente de véhicules d’occasion n’est pas suffisamment encadrée en France et 56 % d’entre eux déclarent avoir abandonné un achat par manque de confiance dans le vendeur.

C’est pour cela que les professionnels sont davantage privilégiés, 67 % des acheteurs préfèrent se tourner vers les vendeurs professionnels et 42 % se tournent en priorité vers les sites spécialisés.

(*) Sondage exclusif La Centrale sur la confiance des Français lors de l’achat d’un véhicule d’occasion réalisé par l’institut Kantar auprès de 1 000 Français.