Le prix des occasions baisse de façon inédite

Voici une bonne nouvelle pour débuter l’année, elle émane de La Centrale qui publie chaque trimestre un état des lieux du marché de l’occasion. Le dernier en date (4e trimestre 2023) indique une baisse des prix de 1,79 %, un chiffre encore jamais vu depuis décembre 2019. Sur l’ensemble de l’année, la décote des véhicules est très proche avec - 1,75 %.

Les plus grands bénéficiaires de cette tendance sont les véhicules les plus récents (jusqu’à deux ans) en diminuant de 2,98 % sur ce dernier trimestre, qui s’explique par des stocks plus importants en fin d’année dernière. En revanche, leur prix continue d’augmenter de 3,41 % sur l’ensemble de l’année. Un effet mécanique dû au prix du neuf, qui ne cesse d'augmenter.

En revanche, les foyers au budget plus limité n’ont pas de quoi se réjouir. Les modèles âgés entre 8 et 15 ans accusent 3,64 % d'augmentation (+ 12,11 % sur l’année), c’est le score le plus élevé enregistré au dernier trimestre. Le contexte inflationniste et la baisse du pouvoir d’achat poussent les consommateurs a reporté leur achat sur les véhicules les plus anciens, affichant des petits prix. Cela se ressent encore plus nettement sur les modèles âges de plus de 15 ans qui ont subi une forte hausse par rapport à 2022 : + 22,92 %.

Des électriques et hybrides moins chères

Les automobilistes intéressés par les versions électriques et hybrides devront moins casser leur tirelire, de l’ordre de 4 700 € en moyenne. C’est l’écart de prix fin 2023 par rapport à l’année précédente, soit un gain de 12,81 %. C’est encore une fois un effet mécanique qui en est la cause, celle de l’offre et de la demande, puisque le volume d’annonces a explosé de 180 % !

Pour ce dernier trimestre, la baisse des VE et hybrides est plus timide avec - 1,84 %. Un chiffre moins important que celui des diesel et essence avec respectivement - 2,18 % et - 2,50 %.

Tableau de variation des prix par tranche d'âge

Tranche d'âge T3 2023 T4 2023 Variation 2022 Variation vs 2023 0 - 2 ans 30 900 € 29 980 € - 2,98 % 28 990 € + 3,41 % 2 - 4 ans 23 245 € 22 990 € - 1,10 % 22 990 € 0 % 4 - 5 ans 19 980 € 19 990 € + 0,05 % 19 980 € + 0,05 % 5 - 8 ans 16 990 € 16 990 € 0 % 16 990 € 0 % 8 - 15 ans 10 990 € 11 390 € + 3,64 % 10 160 € + 12,11 % + 15 ans 7 990 € 7 990 € 0 % 6 500 € + 22,92 % Toute tranche confondue 22 990 € 22 490 € - 1,79 % 22 890 € - 1,75 %



Tableau de variation des prix par motorisation



Motorisation T3 2023 T4 2023 Variation Année 2022 Variation vs année 2023 Diesel 22 890 € 22 390 € - 2,18 % 22 500 € - 0,49 % Essence 19 990 € 19 490 € - 2,50 % 20 390 € - 4,41 % Électrique et hybride 32 590 € 31 990 € - 1,84 % 36 690 € - 12,81 %

Que comptez-vous acheter en 2024 ?

Via l’institut Kantar, La Centrale a réalisé un sondage afin de recueillir les principaux critères de choix pour l’achat d’un véhicule d’occasion en 2024. Pour 62 % des sondés, le budget maximum consacré ne dépassera pas 15 000 €.

Ils ne sont que 24 % à augmenter leur enveloppe jusqu’à 20 000 €. Les raisons d’achat d’une occasion sont prioritairement dues à un véhicule actuel trop ancien (40 %), un changement d’usage (22 %), ou un premier achat (10 %). Les critères relatifs au souhait d’une motorisation plus propre ou l’anticipation de changement de classification Crit’Air ne représentent respectivement que 18 et 10 %. Les grandes métropoles étant davantage sur « les freins » pour la mise en application des ZFE-m n’y sont certainement pas étrangères.

C’est avant tout le kilométrage, le type de motorisation, l’entretien et la marque qui guideront les éventuels acheteurs, avant l’ancienneté, le design et le niveau d’émission polluante.

Ce sondage indique que 44 % des répondants affirment envisager l’achat d’une électrique d’occasion. En revanche, 16 % déclarent ne pas disposer des connaissances nécessaires pour choisir cette motorisation et 40 % d’entre eux ne sont pas du tout intéressés en raison des prix trop élevés. La crainte de l’autonomie arrive juste derrière, suivi du manque d’infrastructures de recharge.

Si le prix semble être le principal frein pour l’achat d’une voiture électrique, ils ne sont que 14 % à en privilégier une dans le cas d’un budget illimité. Le choix d’une motorisation hybride (33 %), diesel (30 %) ou essence (23 %) reste encore loin devant.