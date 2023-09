Voitures d'occasion : les prix des électriques chutent, ceux des diesels augmentent

De façon moyenne, le prix des véhicules de seconde main est en train de se stabiliser, autour de 22 900 € selon les données du site spécialiste de la petite annonce. Mais cette stabilité cache des disparités. Ainsi, les voitures électriques et hybrides ont vu leur prix moyen chuter de 4 900 € sur un an, tandis que les diesels ont vu leur prix s'apprécier de 900 € sur la même période.

Ce sont les enseignements de l'Observatoire trimestriel des prix publié hier soir par La Centrale.

Ainsi, les occasions, toutes tranches d'âge confondues, se vendent en moyenne 22 900 € sur leur site, contre 22 785 € au 2e trimestre, soit un petit 0,5 % d'augmentation. La course folle des prix semble donc enfin s'arrêter. Un chiffre confirmé par l'augmentation sur un an : au 3e trimestre 2022, les "occases" se vendaient 21 990 €. La progression est donc encore de 4,1 % sur 12 mois glissants, mais cela n'a plus rien à voir avec les augmentations délirantes observées depuis 2020, où les secondes mains pouvaient prendre jusqu'à plus de 25 % par an.

Mais il est des données encore plus intéressantes. En effet, cette moyenne cache des disparités énormes.

Des électriques et hybrides moins chères en occasion en moyenne

Ainsi, la catégorie des occasions électriques et hybrides à un comportement qui n'a rien à voir avec le reste du marché. Selon les données du site, ces occasions s'échangeaient en moyenne 37 490 € au 3e trimestre 2022, mais seulement 32 590 € ce dernier trimestre ! Une baisse énorme de 4 900 €, soit - 13,3 %. Et de - 0,9 % entre le 2e et le 3e trimestre 2023 (- 310 €).

Mais que se passe-t-il donc ? En sommes-nous arrivés au point où plus personne ne veut d'électrique d'occasion ? Faisant chuter le marché ? Non, l'explication n'est pas là, du moins pas essentiellement.

Déjà, l'offre de voitures électriques et hybrides augmente en volume sur le marché, avec l'arrivée des derniers modèles électriques, et ils sont nombreux, tout comme les hybrides.

Mais surtout, il y a le phénomène Tesla. Le constructeur américain, qui place deux de ses modèles (Model 3 et Model Y) parmi les meilleures ventes d'occasion électriques, et possède donc une grosse part de marché, a réduit drastiquement le prix de ses modèles en neuf. En conséquence, le prix des modèles en occasion a lui aussi largement été révisé à la baisse, au grand dam de ceux qui les avaient achetés cher !

On note aussi les premières arrivées de modèles moins chers en neuf, comme la Dacia Spring, évidemment, ainsi que la MG 4. Tout cela concourt à faire baisser drastiquement le prix moyen des occasions.

Des occasions diesels qui s'apprécient

Nous l'avons dit, le phénomène est, de façon surprenante, diamétralement opposé pour le diesel, qui est "censé" ne plus recueillir les faveurs du public. Dans de moindres proportions toutefois, puisque sur un an, le prix moyen des occasions gazolées a augmenté de 900 €, soit + 4,1 % (de 21 990 € à 22 890 €), et de + 1,8 % depuis le 2e trimestre (+ 400 €).

Là encore, plusieurs explications selon nous au phénomène. Premièrement, le prix des carburants. Pendant une longue période, au début du conflit Russo-ukrainien, le prix du gazole a rejoint, voire dépassé celui du sans-plomb, ce qui a découragé les achats de diesel. Au dernier trimestre, on est revenu à une différence en faveur du gazole (qui ne se réduit que depuis quelques semaines...), ce qui l'a rendu à nouveau plus rentable pour ceux qui parcourent beaucoup de kilomètres.

Également, on observe une légère contraction de l'offre de modèles diesels en occasion, conséquence de ventes en neuf qui ont dégringolé. Cela se retrouve aujourd'hui en occasion. Et comme chacun le sait, la loi de l'offre et de la demande fait que moins d'offre et une demande qui se réveille = des prix qui montent.

Enfin, on voit aussi s'éloigner le spectre des ZFEm. De nombreuses agglomérations repoussent la mise en place de celles-ci, des plusieurs années, voire aux calendes grecques. Ainsi ceux qui pensaient en début d'année, ou l'année dernière, qu'acheter un diesel, ce serait être à pied avec l'interdiction de circuler rapidement, revoient leur position, et pensent désormais qu'il y aura au moins quelques années de tranquillité avant de devoir remiser leur diesel.

Autant de facteurs qui expliquent l'actuelle revalorisation de ces modèles en occasion.