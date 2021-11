La BMW i4 arrive en concession : sans rivalité allemande

BMW est un pionnier de la voiture électrique. Vous l'avez peut-être oublié, mais en 2022, le constructeur fêtera les 50 ans de la mobilité électrique au sein du groupe. La première auto remonte aux JO de Munich de 1972, date à laquelle BMW sort sa 1602 Electric. Avec près de 400 kilogrammes de batteries dans une voiture qui ne faisait même pas une tonne en thermique, elle franchissait les 50 km/h en huit secondes.

Après un prototype de 325iX E30 électrique et les bien peu mémorables E1 et E2 du début des années 90, BMW s'est rattrapé avec l'i3, sa première citadine électrique de masse réellement adaptée au monde qui nous entoure. L'i4 est la suite du projet d'électrification chez BMW. C'est aussi la première berline du genre chez le constructeur munichois, qui a ici un coup à jouer : l'équivalent de l'Audi A5 Sportback électrique n'existe pas, tout comme celui de la Mercedes Classe C. Face à une Tesla Model 3 à la réussite insolente en Europe depuis la forte baisse de son ticket d'entrée, l'i4 arrive ainsi à point nommé.

Malgré des tarifs plutôt salés, BMW a un coup à jouer face à la Tesla Model 3 en récupérant une clientèle pas franchement séduite par l'intérieur dépouillé de l'américaine. Surtout, BMW peut séduire des clients qui ont besoin de repères : l'i4, c'est surtout une Série 4 Gran Coupé électrique, y compris à l'intérieur avec la présentation soignée de la berline.

Et pour convaincre les plus radicaux, la version M50, bien dotée de série, les attirera avec ses 544 ch et surtout un argument imparable, un hayon, quand la Tesla Model 3 n'a qu'une malle pas franchement pratique à proposer.

La concurrence

Tesla Model 3 : la seule et unique berline à trois volumes électrique vendue aujourd'hui en Europe avec la BMW i4. Elle possède deux gros avantages sur l'Allemande : des prix bien mieux placés, et un réseau de bornes de recharge pour l'heure toujours propriétaire et particulièrement bien étalé sur le Vieux Continent. La Model 3 pourrait toutefois souffrir à terme d'une valeur résiduelle de plus en plus faible avec l'augmentation des ventes. Son absence de hayon, qui est réellement pénalisant d'un point de vue pratique, est également un point noir sur la Model 3.

Ford Mustang Mach E : certes, ce n'est pas une berline, mais le Mustang Mach-E est très proche de l'i4 sur bien des points. C'est d'abord une électrique dérivée d'un modèle bien connu et populaire, mais aussi une auto dont l'un des principaux traits de caractère est le dynamisme, avec une version GT particulièrement véloce. Une auto familiale, avec un grand coffre au hayon fort pratique, et dont les tarifs sont très proches de ceux de l'i4.

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 4,78 mètres

: 4,78 mètres Largeur : 1,85 mètre

: 1,85 mètre Hauteur : 1,44 mètre

: 1,44 mètre Volume de coffre : 470 litres

Motorisations

BMW i4 eDrive40

Moteur électrique arrière de 340 ch/430 Nm, batterie de 84 kWh.

BMW i4 M50

Deux moteurs électriques, quatre roues motrices de 544 ch/795 Nm, batterie de 84 kWh.

Prix